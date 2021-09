Auf den Trümmern des Palastes des ehemaligen Häuptlings von Manila, Rajah Sulayman, wurde die Fuerte de Santiago errichtet. Heute ist die Festung Teil des Viertels Intramuros in Manila auf den Philippinen. Ursprünglich bestand sie aus einem Erdwall, wurde aber zum Großteil im Spanisch-Chinesischen Krieg (1574 bis 1575) zerstört und ab 1589 aus Stein wieder aufgebaut. Die Mauern sind 22 Meter hoch und acht Meter stark. Santiago wurde für mehr als 300 Jahre zum Hauptumschlagplatz des Gewürzhandels zwischen Europa und dem amerikanischen Kontinent. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Festung von den Japanern belagert und während der Schlacht um Manila im Februar 1945 weitgehend zerstört. Später wurde sie aber unter der Verwaltung von Intramuros in den 80er Jahren wieder aufgebaut. Heute dient die Festung als Museum mit sorgfältig wiederhergestellten Häusern der spanischen Regierung. Erkannt wurde die Festung unter anderem von Hans-Joachim May aus Speyer; er gewinnt dieses Woche das RHEINPFALZ-Handtuch.