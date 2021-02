„Rock Me Amadeus“ des österreichischen Musikers Falco ist bis heute das einzige deutschsprachige Lied, das es an die Spitze der US-Charts geschafft hat. Der 1957 in Wien geborene Johann „Hans“ Hölzel – so sein bürgerlicher Name – wurde aber leider nur 40 Jahre alt. Wenige Tage vor seinem 41. Geburtstag kam Falco im Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik um. Bei der Obduktion wurden bei ihm ein Blutalkoholwert von 1,5 Promille und große Mengen an Kokain sowie der Cannabis-Wirkstoff THC nachgewiesen.

Nach der Überführung der Leiche nach Österreich wurde Falco vor über 4000 Fans auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab (Gruppe 40, Nummer 64) beerdigt. Sein Sarg wurde von Mitgliedern der Wiener Motorrad-Rocker „Outsider Austria“ – diese hatten 1985 im Video zu „Rock Me Amadeus“ mitgespielt – getragen. Auch mehr als 20 Jahre nach Falcos Tod ist sein Grab eine Pilgerstätte seiner Fans, von denen manche Blumen niederlegen und Kerzen anzünden.

