An der Dame Street inmitten der Altstadt befindet sich Dublin Castle (irisch: Caisleán Bhaile Átha Cliath). An der Stelle des Schlosses befand sich bereits im 10. Jahrhundert eine Festung. Sie wurde 1170 von den Normannen erobert und im 13. Jahrhundert ausgebaut. Der Record Tower aus dem Jahr 1226 ist bis heute erhalten geblieben. Die anderen Gebäude stammen vorwiegend dem 18. und 19. Jahrhundert. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Dublin Castle auch ein Gefängnis. Bis 1922 befand sich am Schloss der Sitz der britischen Verwaltung von Irland. Die Repräsentationsräume The State Apartments werden noch heute bei den offiziellen Anlässen genutzt.