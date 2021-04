Von vielen Völkern des Altertums sind Mischwesen bekannt – bei den Ägyptern beispielsweise die Sphinx, eine Löwen-Statue mit Menschenkopf. Am bekanntesten und größten ist die (oder auch der) Große Sphinx von Gizeh. Die Länge beträgt rund 73,5 Meter, wovon 15 Meter auf die ausgestreckten Vorderbeine entfallen; die Höhe der Sphinx beträgt 20,2 Meter. Errichtet wurde sie vermutlich während der Herrschaft von Chephren (um 2520 bis 2494 v. Chr.). Die Sphinx (mit der Chephren-Pyramide im Hintergrund) ragt so seit mehr als vier Jahrtausenden aus dem Sand der ägyptischen Wüste, wobei sie die meiste Zeit bis auf den Kopf von Sand bedeckt war, was zu ihrer Erhaltung beitrug. 1818 wurde die Sphinx durch Giovanni Battista Caviglia zuletzt freigelegt. Er fand auch Fragmente des abgebrochenen Bartes; sie liegen im British Museum in London. Die Nase ist dagegen bis heute verschollen.

