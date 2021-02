Die Kaiser-Wilhelm-Spitze wie der Kilimandscharo von 1902 bis 1964 hieß ist mit 5895 Metern das höchste Bergmassiv Afrikas. Das Massiv im Nordosten von Tansania hat mit dem Kibo den höchsten Berg Afrikas. Es ist vulkanischen Ursprungs und befindet sich am ostafrikanischen Grabenbruchs.

Im Jahr 1987 wurde die Landschaft zum Weltnaturerbe erklärt. Bereits seit 1973 gibt es den Kilimandscharo-Nationalpark. Die Eiskappe des Kilimandscharo ist stark von der globalen Erwärmung betroffen: Zwischen 1912 und 2020 hat sich die Eisschicht bereits um 85 Prozent verringert und wird bis 2030 voraussichtlich vollends verschwunden sein. Unser Bild wurde vom Amboseli-Nationalpark im Süden Kenias aufgenommen. Er ist für seine großen Elefantenherden und den Blick auf den gewaltigen Kilimandscharo hinter der tansanischen Grenze bekannt.

Es war also nicht der Fuji in Japan. Es war nicht der Preikestolen (Predigtstuhl) über dem Lysefjord in Norwegen und es waren auch nicht die Hohen Tauern in Österreich. Nur eine Handvoll der 53 Einsender haben tatsächlich den Kilimandscharo erkannt. Offenbar war das Rätsel dieses Mal recht schwer. Vielleicht hat Sie ja das „angeschnittene“ Elefantenohr verwirrt. Das RHEINPFALZ-Handtuch geht diese Woche an Dierk Hupfer aus Kaiserslautern.