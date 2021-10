Es ist die 165-milliardenfach vergrößerte Elementarzelle einer Eisen-Kristallstruktur und zugleich eines der ungewöhnlichsten Gebäude der Welt: Längst ist das 1958 zur Weltausstellung gebaute Atomium das Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel. Es war Symbol für die friedliche Nutzung der Kernenergie und für den Fortschrittsglauben der damaligen Zeit. Das Atomium ist 102 Meter hoch, die zwölf Kanten enden an neun Kugeln von je 18 Meter Durchmesser. Verbunden sind die Kugeln durch 23 Meter lange Röhren. Im Turm befindet sich ein Aufzug, der die Besucher in 23 Sekunden zum Restaurant in der obersten Kugel bringt. Durch die schrägen Verbindungsrohre führen Treppen (teilweise Rolltreppen) zu den anderen Kugeln.

Kein Problem war das Rätsel für die vielen hundert Leser, die sich dieses Mal beteiligt haben. Sie erkannten auf Anhieb die markanten glänzenden Kugeln. Das RHEINPFALZ-Handtuch geht an Anne Staus-Boese aus Speyer.