Das Antike Theater von Taormina ist die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt an der Ostküste Siziliens. Das griechische Bauwerk vermutlich aus dem 3. Jahrhundert vor Christus mit einem atemberaubenden Blick auf den Ätna und den Golf von Giardini-Naxos ist nicht nur Anziehungspunkt für Touristen. Auch die wichtigsten politischen Führer der Welt wussten sich bei ihrem G7-Gipfel 2017 eindrucksvoll in den Ruinen für die offiziellen Fotos zu inszenieren. In dem Amphitheater finden heute Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Die historischen Sehenswürdigkeiten, die malerische Landschaft und das milde Klima machten Taormina – pittoresk gelegen auf dem Monte Tauro – schon ab dem Ende des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Reiseziel. Von der verkehrsberuhigten Altstadt mit verwinkelten Gassen führt eine Seilbahn ans Meer.