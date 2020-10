Das Hafenviertel Genuas galt einst als prächtigstes der Stadt. Heute steht es vor allem für Kriminalität und Prostitution. Zu Unrecht. Die Verwaltung der einstigen Seefahrerrepublik lässt nichts unversucht, es von seinem Schmuddelimage zu befreien.

Wer von der Renaissance-Villa des einstigen Machthabers Andrea Doria in das Vergnügungsviertel am Hafen von Genua gehen will, wird von Touristenführern gewarnt: Denn zwischen der Terrasse mit Aussicht auf Kreuzfahrtanleger und der Hafenmeile mit ihren Touristenlokalen verläuft die für Drogenhandel berüchtigte Via Prè. Sie liegt inmitten der engen Gassen des Altstadtviertels, das früher von Prostitution und Zigarettenschmuggel geprägt war.

Man kann das aber auch ganz anders sehen als die Touristenführer: „Via Prè ist vielleicht die interessanteste Straße der Stadt“, sagt Paolo D’Angeli. Er betreibt seit kurzem eine Keramikwerkstatt in der Gegend, deren Prostituierte der Genueser Liedermacher Fabrizio De André in den 60er Jahren besang. D’Angelis Werkstatt ist in einem Ladengeschäft untergebracht, das der Stadt gehört. Im Kampf gegen eine befürchtete Ghettobildung überlässt die Stadtverwaltung einzelne Geschäfte zunächst kostenlos und später zu einem symbolischen Preis Menschen, die das Viertel mit Handwerk und neuen Ideen aufwerten und für junge Leute interessant machen sollen.

90 Prozent des Potenzials nicht ausgeschöpft

Denn neben dem Hafen setzt die einstige Seefahrerrepublik Genua auf den Ausbau des Tourismus. Die Stadtverwaltung wirbt mit dem Image des Schmelztiegels verschiedener Kulturen aus Ländern, mit denen früher Handel getrieben wurde und aus denen heute auch Einwanderer stammen. An kaum einem anderen Ort gehen Unesco-Weltkulturerbe-Stätten wie die Rolli-Paläste, in denen Adelsfamilien der Renaissance Gäste der Republik unterbringen mussten, so unmittelbar in Multikultiviertel über.

D’Angeli stellt in seiner kleinen Werkstatt ungewöhnliche Gegenstände her: Socken aus Ton, die über einer Leine hängen, oder in verschiedenen Farben lasierte glänzende Buntstifte als Designobjekte. Der erhoffte Besucherstrom sei bislang aber ausgeblieben, klagt der 53-Jährige – wegen Corona-Pandemie fehlen seit Monaten die Kreuzfahrttouristen. Während er an einem Porträtkopf arbeitet, wirkt er dennoch nicht entmutigt. „90 Prozent des Potenzials sind hier noch nicht ausgeschöpft“, sagt er über das Altstadtviertel.

Einen Steinwurf von der Keramikwerkstatt entfernt baut Federico Cartasegna mittelalterliche Instrumente. Liebevoll streicht er über eine sogenannte Rebec. Die Kleingeige habe er nach dem Modell eines Instruments nachgebaut, das er im Arm einer Statue an der Fassade des Doms von Florenz gesehen habe: „Die größte Herausforderung besteht darin, nicht nur die Form der Instrumente nachzubilden, sondern sie so zu bauen, dass sie auch spielbar sind.“

Stadtteil mit dem höchsten Anteil von Zuwanderern

Alt eingesessene Bewohner betrachteten ihr Viertel als einst schönstes der Stadt, sagt der Instrumentenbauer. „Hier gab es den Käseladen mit dem reichsten Angebot und den besten Schuster.“ Während die Einwohnerzahl anderer Viertel im Wirtschaftsboom der 60er Jahre wuchs, schrumpfte sie in dem für Kriminalität berüchtigten Viertel am Hafen. Heute ist Prè der Stadtteil mit dem höchsten Anteil von Zuwanderern. Knapp ein Drittel der Bewohner wurde nicht in Italien geboren.

Paola Bordilli, die für Handel und Handwerk zuständige Stadträtin von der rechtsnationalen Lega, vermeidet jeden Hinweis auf Afrikaner und Lateinamerikaner, die viele Genuesen für Kleinkriminalität verantwortlich machen. Die Stadtverwaltung wolle dort für Genua typische Geschäfte und Restaurants ansiedeln, sagt sie. Mit ihrer Arbeit erntet die Stadtverwaltung auch bei politischen Gegnern Anerkennung.

Der junge Instrumentenbauer Federico Cartasegna teilt die Angst vor Gewalt im Viertel nicht. „Viele Einwanderer arbeiten viel härter als ich“, sagt er.