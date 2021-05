In der Corona-Pandemie sind kreative Lösungen gefragt: Im niederbayerischen Deggendorf sitzen Schüler in Festzelten statt im Schulhaus. Eine bestimmte Wetterlage macht den Kindern dabei einen „Riesenspaß“.

Zwei Schulen im niederbayerischen Deggendorf haben in der Woche vor den Pfingstferien einen neuen Unterrichtsort ausprobiert: ein Zelt. Da haben die Schüler ausreichend Platz, um Abstände einzuhalten, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte. Dieses Modell soll nach den Ferien fortgesetzt werden. Es habe sich bewährt, auch wenn es gerade bei Regen wegen des Geräusches auf dem Zeltdach nicht optimal sei. Vor Pfingsten habe es gar an einem Tag gehagelt. „Die Kinder hatten aber einen Riesenspaß“, sagte der Sprecher.

Eigentlich hätten weitere Schulen in Deggendorf nach den Ferien auf Festzelte ausweichen sollen, um inzidenzunabhängig Präsenz- statt Distanzunterricht stattfinden lassen zu können. Nachdem aber der Inzidenzwert – die Anzahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Menschen binnen sieben Tagen – inzwischen stabil unter der kritischen 165-Marke liege, könne wohl regulär wieder Präsenz- oder Wechselunterricht stattfinden. Die Schulgebäude seien groß genug, um Abstände einhalten zu können. Lediglich die Schulen in zwei Stadtteilen sollen in Zelten bleiben.