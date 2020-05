Bei einem spektakulären Unfall in Hamburg ist ein Gelenkbus in ein Bahnhofsgebäude gefahren und genau über einer Rolltreppe hängengeblieben. Nach Feuerwehrangaben durchbrach das Fahrzeug am Mittwoch am Busbahnhof der S-Bahnstation Bergedorf eine Glasfront. Danach kam es mit dem Vorderteil über der Öffnung zum Stehen, durch die zwei Rolltreppen hinabführen.

Bei dem Unfall erlitt die Busfahrerin nach Angaben eines Sprechers der Einsatzkräfte leichte Verletzungen, außerdem wurde ein Passant durch umherfliegende Glassplitter ebenfalls leicht verletzt. Der Bus selbst war demnach leer, die Rolltreppe wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Feuerwehr und ein kommerzielles Unternehmen bereiteten vor Ort eine schwierige Bergungsaktion mit Spezialfahrzeugen vor.