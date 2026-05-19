In Paderborn haben Archäologen in einer Latrine ein kleines Wachstafelbuch entdeckt. Nun versuchen Experten, die Botschaften aus dem Mittelalter zu entziffern.

Vielleicht war es ein Versehen. Vielleicht sollte das kleine Buch verschwinden. Sicher ist nur: Rund 700 Jahre lang lag es auf dem Grund einer mittelalterlichen Toilette in Paderborn. Nun versuchen Forscher, die Botschaften zu entziffern, die einst jemand mit einem Griffel in dünne Wachsschichten ritzte.

In einer alten Latrine entdeckten Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) ein kleines Wachstafelbuch aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Dass Wissenschaftler in mittelalterlichen Latrinen graben, hat einen einfachen Grund: Dort blieb über Jahrhunderte erstaunlich viel erhalten. Feuchtigkeit und Luftabschluss konservieren Dinge, die sonst längst zerfallen wären.

Der Fund von Paderborn ist allerdings selbst für erfahrene Archäologen ungewöhnlich. Das Büchlein besteht aus mehreren Holzrahmen, die mit einer dünnen Wachsschicht gefüllt waren. In diese Schichten konnten Besitzer Notizen ritzen und sie später wieder glätten und neu beschreiben. Im Grunde funktionierte das wie eine mittelalterliche Zaubertafel. Pergament war teuer, Wachs dagegen praktisch. Kaufleute, Schreiber oder Geistliche nutzten solche Tafeln für Rechnungen, kurze Mitteilungen oder Erinnerungen.

Unbekannte Botschaften

Das Notizbuch steckte in einer Ledertasche mit Lilienmotiv. Auch andere Funde aus der Latrine deuten darauf hin, dass die Besitzer wohlhabend gewesen sein dürften. Die Forscher entdeckten etwa rechteckig zugeschnittene Seidenstoffe, die wohl als Toilettenpapier dienten. Selbst auf dem stillen Örtchen wurde also nicht gespart.

Wachstafeln gehörten im Mittelalter zu den praktischsten Schreibmitteln des Alltags. Wer schnell etwas notieren wollte, konnte mit einem Griffel Zahlen, Namen oder kurze Nachrichten direkt in das Wachs ritzen. Deshalb wurden solche Tafeln häufig unterwegs benutzt – etwa von Händlern oder Verwaltungsbeamten.

Was genau in dem Buch steht, weiß bisher niemand. Die Texte wurden überwiegend auf Latein verfasst. Damit das empfindliche Material nicht zerfällt, liegt das Wachstafelbuch derzeit in destilliertem Wasser. Restauratoren und Schriftexperten sollen die einzelnen Tafeln nun genauer untersuchen.

Wie ein frühes Smartphone

Dabei hoffen die Forscher auch auf moderne Bildtechnik. Denn unter den sichtbaren Einträgen könnten noch ältere Texte verborgen sein, die einst wieder aus dem Wachs geglättet wurden. Möglicherweise tauchen so neue Erkenntnisse aus dem mittelalterlichen Paderborn auf. Gerade solche Funde interessieren Historiker besonders, weil sie nicht vom Adel oder von Herrschern erzählen, sondern vom Alltag normaler Menschen.

Die Entdeckung wirkt verblüffend modern. Fast wirkt das kleine Wachstafelbuch wie ein Smartphone seiner Zeit – voller Notizen, Erinnerungen und Mitteilungen. Vielleicht saß vor Jahrhunderten ein Kaufmann oder Schreiber auf dem Abort, griff nach seinem kleinen Buch – und plötzlich war es weg. Vielleicht fiel es ihm aus der Kleidung und verschwand für Jahrhunderte im dunklen Schacht. Vielleicht wurde es aber auch absichtlich entsorgt.

Alte Latrinen gelten unter Archäologen seit Langem als wahre Fundgruben. Dort fanden Wissenschaftler bereits Schuhe, Geschirr, Spielzeug, Schmuck oder Essensreste. In Paderborn in Ostwestfalen aber könnte nun erstmals ein kleines Stück Alltagskommunikation aus dem Mittelalter sichtbar werden.

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