Mitte August entkamen vier Männer aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern. Einer wurde kurz darauf in Österreich gefasst. Nun will ein Zeuge dort noch einen Geflüchteten gesehen haben.

Hartberg (dpa) - In Österreich wird nach einem der vier entflohenen Straftäter aus einer geschlossenen Einrichtung in Bayern gefahndet. Im August war bereits einer der vier Männer im österreichischen Bundesland Steiermark festgenommen worden. Nun läuft eine Alarmfahndung nach einem zweiten Täter. Er soll von einem Zeugen im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gesehen worden sein, berichtete die Polizei auf der Plattform X.

Der Mann sei demnach in einem schwarzen Kombi unterwegs. Fahrzeug und Kennzeichen seien vermutlich gestohlen, hieß es. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise und wies gleichzeitig darauf hin, dass der Straftäter als gewalttätig gilt.

Ausbruch Mitte August

Vier Straftäter waren am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Dabei hatten sie einen Klinikmitarbeiter überwältigt und mit dem Tode bedroht, um die Öffnung einer Pforte zu erzwingen. Sie sind laut Polizei aufgrund von Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten im Maßregelvollzug des BKH und gelten als gefährlich.

Zuletzt durchsuchten Ermittler Ende August zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen auf der Suche nach einem der Flüchtigen. Bei der Prüfung möglicher Kontakte aus dem Umfeld der Männer war die Polizei auf die Adressen in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) gestoßen. Der Gesuchte wurde dort jedoch nicht gefunden.