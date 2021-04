Damit er zu den Olympischen Spielen 2024 golden erstrahlt, bekommt der Eiffelturm einen neuen Anstrich. Doch nun gibt es Probleme. Ganz unerwartet kommen die allerdings nicht.

Böse Überraschung am Eiffelturm. Wenige Wochen nach dem Beginn, müssen die Arbeiten am 324 Meter hohen Pariser Wahrzeichen schon wieder unterbrochen werden. Denn am Fuß des 1889 eröffneten Stahlriesen wurden in der Erde besorgniserregend hohe Konzentrationen von Blei gemessen.

Nach der Ursache musste nicht lange geforscht werden. Wie die Betreibergesellschaft Sete mitteilt, werde bei den Malerarbeiten dieses Mal gründlicher vorgegangen als in der Vergangenheit. Das heißt, dass nicht nur eine neue Farbe aufgetragen wird, sondern vor dem neuen Anstrich werden die alten Schichten auch abgetragen. Das soll die Metallstruktur des Turms nicht zuletzt besser vor Korrosion schützen.

60 Tonnen Farbe

Insgesamt werden 60 Tonnen neue Farbe aufgetragen, die Arbeiten sollen etwa zwei Jahre bis Anfang 2023 dauern. Seit 1968 trägt das eiserne Bauwerk die Farbe „Eiffelturm-Braun“. Sie wird einem golden schimmernden Farbton weichen. Diesen soll sich auch der Ingenieur Gustave Eiffel gewünscht haben, der den Turm für die Pariser Weltausstellung 1889 errichtete.

Die Verantwortlichen wussten allerdings, dass dieses Vorgehen auch Probleme mit sich bringen würde. Denn alle Farbschichten, die vor 1995 aufgetragen wurden, sind mit Blei versetzt. Zum Schutz der Arbeiter und der Umgebung wurden deshalb dünnmaschige Netze gespannt, die eine Kontamination verhindern sollten. Doch nun hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert und die Bleirückstände, von Wind und Regen fortgetragen, trotzdem auf der Erde landen.

Erinnerung an Notre-Dame

„Als Vorsichtsmaßnahme haben wir die zuständigen Unternehmen angewiesen, die Arbeiten vorerst einzustellen“, erklärt die Betreiberfirma des Eiffelturms. Nun werde geprüft, was zu tun sei, um die 80 Arbeiter und die unmittelbare Umgebung bei Fortsetzung der Renovierung zu schützen.

Mit Sorge erinnern sich die Verantwortlichen an die Probleme mit Bleiverunreinigungen nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame. Durch das Feuer vor zwei Jahren war das Blei im Dach geschmolzen und ging neben dem Gebäude nieder. Der Platz um die Kirche wurde großräumig abgesperrt, sogar einige Schulen in der Nähe wurden geschlossen. Die Sanierungsarbeiten standen damals über Monate still, und die giftigen Rückstände mussten mit großem Aufwand eingesammelt und entsorgt werden.

50 Millionen Euro Defizit

Die Bleifunde am Eiffelturm sind schlechte Nachrichten in einer ohnehin katastrophalen Zeit. Wegen der Corona-Pandemie ist das Wahrzeichen seit Monaten geschlossen. Das Defizit beläuft sich inzwischen auf über 50 Millionen Euro – und noch immer ist nicht klar, wie und wann der Turm wieder für Besucher geöffnet werden kann.

Zudem war wegen der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele eine umfassende Sanierung des Turms in Auftrag gegeben worden. Allein das gründliche Abtragen der alten Farbe und der neue Anstrich schlagen dabei mit fast 60 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt sollen die Arbeiten 300 Millionen Euro verschlingen.

Arbeiten im Zeitplan

Dazu gehört auch, dass den Besuchern in Zukunft mehr geboten werden soll. „Man muss den Eiffelturm neu erfinden“, sagt Sete-Generaldirektor Partick Branko Ruivo. Es genüge nicht mehr, das Bauwerk nur ansehen zu können. Deshalb wird auf der ersten Etage eine Art Erlebnisraum eingerichtet, in dem mittels interaktiver Bildschirme und Infoboxen die Geschichte begreifbar gemacht wird. Zudem werden dort bald auch Musikevents stattfinden; eine Brasserie soll die Gäste verpflegen.

Das alles aber ist Zukunftsmusik. Im Moment werden an ausgesuchten Stellen des Stahlmonsters neue Möglichkeiten getestet, um die Farbe gefahrlos abzukratzen. Zudem werden 70 Bodenproben pro Woche genommen, um die Bleiverunreinigungen zu analysieren. Die Betreiber blieben dennoch optimistisch, dass der Turm rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in seinem goldenen Farbton erstrahlen wird.