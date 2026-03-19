Ein Weinbauer liegt tot zwischen seinen Rebstöcken. Für Ermittlerin Sonja Schwarz kein Nullachtfünfzehn-Fall, denn an der Leiche finden sich DNA-Spuren ihrer Tochter.

Bozen (dpa) - Mit privatem Zwist für Kommissarin Sonja Schwarz beginnt die 22. Folge des «Bozen-Krimi» im Ersten: Tochter Laura wirft ihr vor, bisweilen zu sehr Polizistin und zu wenig Mutter zu sein. Doch der Mord an einem Weinbauern lässt für die Ermittlerin tatsächlich die Grenzen zwischen Beruf und Familienleben verschwimmen. Ihre Tochter gehört zu den Verdächtigen.

Die ARD zeigt «Der Bozen-Krimi - Rebenblut» am Donnerstag, 19. März, um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist der Film dann auch abrufbar, ebenso wie die früheren Folgen, die zuletzt um die sieben Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockten. Im Mittelpunkt: die beiden Hauptdarsteller Chiara Schoras und Gabriel Raab als Sonja Schwarz und Jonas Kerschbaumer.

Regie führt wieder der in Südtirol geborene Regisseur Hans Hofer. Das Drehbuch stammt von Autor Jürgen Werner. Die Geschichte knüpft an die vorherige Folge an und lässt die Zuschauer zugleich ein wenig hinter die Kulissen einer der wichtigsten Branchen Südtirols blicken: den Weinbau. Sonjas Tochter Laura (Charleen Deetz) möchte das Familienweingut erfolgreich in die Zukunft führen und gerät dabei in einen gefährlichen Konkurrenzkampf. Und der hat auch mit dem Klimawandel zu tun.

Heimlichkeiten

Laura kannte den getöteten Urban (Raffael Armbruster). Sie ist auch mit dessen Witwe befreundet. Weil Laura Ärger mit dem Kellermeister hat, der ihre Trauben schlecht bewertet hat, wollte ihr Urban helfen und mit dem Kellermeister sprechen. Jetzt ist Urban tot, die Tatwaffe ist ein Rebenmesser.

Laura ist vom Tod ihres Freundes betroffen, sie scheint ein Geheimnis zu haben. Und eine weitere Sache treibt sie um: Sie hat die Chance, einen Weinberg in höherer Lage zu bewirtschaften. Eine Chance, die natürlich auch für andere Winzer lukrativ wäre. «Pass auf dich auf!», sagt ihre Mutter Sonja, als ob sie um Lauras Sicherheit fürchtet.

Jonas Kerschbaumer erfährt inzwischen von seinem Kollegen - und Vater - Peter, dass an der Leiche die DNA von Laura festgestellt wurde. Jonas versucht Laura ein wenig auszuhorchen und stellt ihr Rebenmesser sicher. Laura ist entsetzt: «Verdächtigst Du mich etwa?» Später konfrontiert er auch Sonja mit der DNA-Spur. Die Kommissarin gibt die Leitung der Ermittlungen ab, um nicht als befangen zu gelten.

Tradition vs. Moderne

Kellermeister Kofler (Karl Fischer) hat auch mit der Geschäftsführerin der Kellerei, Lucia Muratori (Ulrike C. Tscharre), und mit seiner Stellvertreterin Sofia Brandner (Anna Unterberger) Ärger. Kofler ist vom alten Schlag, für moderne Arbeitsweisen will er sich nicht öffnen. Ein zweiter Mord passiert. Sonja recherchiert unterdessen auf eigene Faust weiter. Und auch Laura versucht herauszufinden, was geschehen ist. Die Ereignisse überschlagen sich.

Bozen-Krimi