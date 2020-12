Schauspieler Fritz Wepper bedauert das angekündigte Ende der ARD-Serie „Um Himmels Willen“. „Ich hätte mir gewünscht weiterzumachen“, sagte der 79-Jährige. Er verkörperte in der Reihe 20 Jahre lang den Bürgermeister Wolfgang Wöller als Widerpart zu einer Ordensschwester. Anfangs war dies Jutta Speidel als Schwester Lotte; ihr folgte später die bis heute agierende Janina Hartwig als Schwester Hanna nach. Die 20. Staffel soll im kommenden Jahr laufen und die letzte sein.

Die Entscheidung sei für ihn nicht einfach zu ertragen und völlig überraschend gekommen, sagte Wepper. „Ich bin ja ein Mensch, der in allem das Positive zu sehen versucht, und dank meiner meditativen Gesinnung kann ich inzwischen mit dem Gedanken leben, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist.“ Schlimmer sei es, wenn man wegen eines Misserfolgs vom Teppich gekehrt werde. Das sei zum Glück nicht der Fall, „aber es tut schon weh“.

Fünf Millionen Zuschauer

Auf die Frage, ob es eine Abschiedsfolge geben werde, erklärte der Schauspieler: „Bisher ist noch nichts geplant, aber vielleicht denken Produzenten und Sender ja konstruktiv und es geschieht noch etwas.“ Es habe in den vergangenen Jahren immer wieder Specials in Spielfilmlänge gegeben. „Und ich fände es als Abschluss schön, mich so zu verabschieden.“ Weiter erinnerte Wepper daran, dass „Um Himmels Willen“ jede Woche um die fünf Millionen Zuschauer gehabt habe, auch jüngere Fans, die sich die Folgen in der Mediathek angesehen hätten.