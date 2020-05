Jeder dritte Bundesbürger will nach Ende der sechswöchigen Zwangsschließung schnell zum Friseur. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. „Ich habe mir schon einen Termin besorgt“, sagen zehn Prozent, vier Prozent wollten sich einen besorgen, haben aber keinen mehr bekommen. Weitere 18 Prozent sind zwar noch terminlos, wollen aber „bald nach Öffnung“ zum Friseur gehen.

Rund jeder siebte Bundesbürger sagt von sich, Friseurbesuche während der Coronakrise „sehr vermisst“ (15 Prozent) zu haben, „eher vermisst“ sagen 28 Prozent. Männern – von ihnen vermissten 47 Prozent Haareschneiden und Co. – fiel die friseurlose Zeit insgesamt schwerer als Frauen: Von diesen vermissten 40 Prozent ihre Friseurbesuche „sehr“ oder „eher“.

Jeder Siebte schneidet Haare selbst

Seit dem 23. März hatten die Friseure in Deutschland zwangsweise geschlossen; am Montag dürfen sie erstmals wieder öffnen. Jeder siebte Bundesbürger hat sich in dieser Zeit selbst die Haare geschnitten (14 Prozent). „Ich habe meine Haare wachsen lassen, trage aber weiterhin dieselbe Frisur“, sagen 58 Prozent. Elf Prozent berichten, sie hätten ihre Haare zwar wachsen lassen, kämmten, stylten oder trügen diese jetzt aber anders als vor der Corona-Zeit.

Weitere elf Prozent suchten Hilfe und ließen sich die Haare von jemand anderem schneiden. Meist ging das sogar gut: Insgesamt 87 Prozent der Befragten sind mit ihrem Krisen-Haarschnitt „sehr“ (45) oder „eher zufrieden“ (42). „Eher unzufrieden“ sind acht Prozent. Für drei Prozent endete der Fremd-Schnitt als Katastrophe („sehr unzufrieden“). Ein Trost: Haar-Unfälle kann man sich ab Montag professionell beheben lassen. In den Salons gelten allerdings verschärfte Arbeitsschutzstandards.