Ulrich Ullmayer will seinen Gastronomie-Kunden etwas Gutes tun. Also spendet er ihnen einen Gratis-Haarschnitt und will deren Essensgutscheine aufkaufen, die er dann an andere Kunden verschenkt. Seine Aktion geht bei Facebook über Nacht viral – und findet deutschlandweit Nachahmer.

Mit solch einer Reichweite hat Friseurmeister Ulrich Ullmayer aus Landau nicht gerechnet. „Wahnsinn! So war das nicht geplant“, sagt der Inhaber des Friseursalons „Der Frisör“ in Landau. Er hat mit seinem Facebook-Post völlig unbeabsichtigt einen viralen Hit gelandet. Mehr als 2500-mal wurde der Post geteilt, er erhielt fast 1800 Likes und wird bei Facebook gefeiert: „Mir kommen grad die Tränen“, schreibt ein Facebook-Nutzer, „So sieht Zusammenhalt aus! Eine Super-Aktion“, kommentiert ein anderer.

Was ist passiert? Eigentlich wollte Ullmayer seine ohnehin schon von der Corona-Pandemie stark gebeutelten Gastronomie-Kunden im November, während des zweiten Lockdowns, etwas unterstützen. „Die Gastronomen, die zu mir zum Haareschneiden kommen, sollten sich angesprochen fühlen. Ich wollte etwas Nettes für sie tun“, sagt Ullmayer.

Aktion findet deutschlandweit Nachahmer

Gesagt, getan. Gerade wollte er sie online alle persönlich anschreiben, da kriegte er auf einmal Angst, er könnte einen von ihnen vergessen haben. Also setzte er auf der sozialen Plattform Facebook auf der Seite seines Betriebs einen Post ab: „An alle unsere Gastronomie-Kunden… November und Dezember kostet euer Haarschnitt nichts. Bringt bitte 100-Euro-Gutscheine eurer Lokale mit, die kaufen wir euch ab und verlosen diese an unsere Kunden.“ Gespickt mit dem Hashtag #supportyourlocal.

Innerhalb von 24 Stunden ging der Beitrag durch die Decke. „Da ist gar keine Werbung hintendran, ich weiß gar nicht, wieso der so viral geht“, kann Ullmayer sich den Erfolg nicht erklären. Friseure aus ganz Deutschland haben sich bei ihm gemeldet, die die Aktion so toll finden, dass sie nun mitziehen und sie auch bei sich durchführen möchten. Ullmayer ist spürbar verblüfft über so viel Zuspruch.

Lokale in der Krise unterstützen

Die Gutscheine – im Wert von 25 bis 100 Euro – kauft er den lokalen Gaststätten ab und verlost sie später. In ein paar Wochen sollte ohnehin eine kleine Werbekampagne starten mit einer Preisverlosung unter den Kunden. Nun gibt es neben Glätteisen und Haarprodukten eben auch Essensgutscheine zu gewinnen.

Ulrich Ullmayer ging es in erster Linie darum, die Wirte in der Lockdown-Phase zu unterstützen, indem er ihnen Gutscheine abkauft. Er hat selbst während des ersten Lockdowns im Frühjahr gespürt, wie hart es für das Geschäft ist. „Ich selbst bin ganz gut durch die Krise gekommen“, sagt er und betont, wie wichtig es sei, als Selbstständiger genug Rücklagen zu haben. „Das hat im ersten Lockdown geholfen. Danach habe ich sehr viel gearbeitet in dem Bewusstsein, dass ein zweiter kommen könnte. Damit im Notfall etwas da ist.“

Die Unterstützung lokaler Geschäfte in der Krise ist für den Friseur eine Selbstverständlichkeit. Ullmayer: „Jeder spricht von Solidarität. Kommt, dann seid solidarisch! Es gibt Wege. Wenn jeder nur ein bisschen zusammenrückt, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Wir müssen da jetzt alle miteinander durch.“ Die ersten Wirte haben sich schon bei ihm gemeldet...