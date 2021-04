Vor einigen Wochen fiel der CDU-Politiker bei Twitter schon einmal mit einem Statement zum Gendern auf. Nun wiederhote und präzisierte er seine Aussagen in einem „Spiegel“-Interview.

Nein, von gendergerechter Sprache hält der CDU-Politiker Friedrich Merz offenbar nicht viel. Das wurde in einem Interview mit dem Magazin „Spiegel“ deutlich, als er – auf seinen Tweet zum Gendern vor einiger Zeit angesprochen – erklärte, dass er geschlechtergerechte Sprache in manchem Kontext sogar für „rechtlich angreifbar“ hält. „Es gibt nach meiner Wahrnehmung einen kulturellen Konsens in der Republik – die überwiegende Mehrheit der Menschen lehnt die Gendersprache ab“, sagt Merz im Interview.

„Grüne und Grüninnen?

Frauofrau statt Mannomann?

Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland?

Hähnch*Innen-Filet?

Spielplätze für Kinder und Kinderinnen?



Vor Kurzem hatte Merz gewittert: „Wer gibt diesen #Gender-Leuten eigetnlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern?“ Im Interview mit dem Spiegel präzisiert er diese Aussage nochmals. Der Bundestagsfraktionschef greift explizit die Universitäten an: „Wer gibt zum Beispiel Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern das Recht, Prüfungsarbeiten auch danach zu bewerten, ob die Gender-Sternchen verwendet werden oder nicht?“

Auch in Funk und Fernsehen sieht er nicht das Recht gegeben, dass Moderatoren und Moderatorinnen „mal so eben die Regeln zur Verwendung unserer Sprache“ veränderten. Er beruft sich auf Frankreich und die Macron-Regierung, die es allen staatlichen Institutionen untersagt, die geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. „Die Franzosen haben offenbar ein besseres Feingefühl für den kulturellen Wert ihrer sehr schönen Sprache“, sagt Merz weiter.