In den USA ist er eine Instanz - seine TV-Show wurde jetzt trotzdem abgesetzt. Stephen Colbert pur ein letztes Mal.

New York (dpa) - Rund 1.800 Sendungen, elf Jahre Late-Night-TV: Stephen Colbert ist einer der bekanntesten Comedians in den Vereinigten Staaten. Er prägte das Format der Nacht-Show, das auch das deutsche Fernsehen beeinflusste. Unfreiwillig moderierte er jetzt seine letzte Sendung «Late Show» im Sender CBS.

Die Late Show wurde in New York City produziert. Foto: Eric Acquaye/dpa

So lief die gut einstündige Ausgabe ab:

Zu Beginn platzierte Colbert (62) keine politische Spitze und auch keine Spitze gegen den eigenen Sender, sondern seinen Dank. Es habe ihm Freude bereitet, die Show präsentiert zu haben, sagte er in die Kameras. «Tatsächlich nennen wir diese Show die Freude-Maschine», sagte der 62-Jährige in Anzug mit Krawatte. Die Sendung verlief im Groben so, wie sie immer war: Der Comedian spießte an seinem Schreibtisch mit Kaffeetasse aktuelle Nachrichten auf, während seine Musik-Band die Show begleitete.

Stars, Comedians und Promis waren dabei. Im Publikum saß zum Beispiel Paul

Die Frage, was er nach der Show tun werde, kommentierte Colbert mit einem Wort: «Drogen».

Die Showcrew tat zunächst so, als ob der Papst sein letzter Gast sein würde. Der sei aber unzufrieden mit der Auswahl der Hotdogs bei der Gästebetreuung gewesen, witzelte das Team. Dann kam tatsächlich: Beatles-Legende Paul McCartney.

Die Beatles-Legende kam in die Show. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/dpa