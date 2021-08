Abergläubische müssen sich nicht vor dem Freitag, dem 13., fürchten. Denn an diesem Tag passieren im Schnitt weniger Unfälle als an allen anderen Tagen. So verzeichnete die Gothaer Versicherung an den beiden Freitagen, die 2020 auf einen 13. fielen, die Versicherung jeweils rund 440 Schadensfälle. Ganz gewöhnliche Montage sind hingegen deutlich gefährlicher: „Mit durchschnittlich 588 Schäden an Montagen 2020 und 706 Schäden im Jahr 2019 sollten sich abergläubische Mitmenschen eher über das Gefahrenpotenzial des traditionell schadenstarken Wochenstarts Gedanken machen“, sagte Versicherungsexperte Tobias Eichholz.

Verheerende Unwetter wichtiger

Großen Einfluss auf das Schadensaufkommen haben vielmehr verheerende Unwetter wie vor rund vier Wochen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. „Während wir sonst bei klassischen Unwettern zwischen 1000 und knapp 3000 Schadenfälle pro Unwetterereignis verzeichnen, wurden im Zuge der Hochwasserkatastrophe durch das Sturmtief Bernd bislang rund 6829 Schäden gemeldet.“

Abgesehen von außergewöhnlichen Wetterereignissen verzeichne die Gothaer im Schnitt zwischen 500 und 600 Schäden täglich. Das betreffe Bereiche wie Sachschäden, Haftpflichtfälle oder Autounfälle. Der nächste Freitag, der 13., ist im März 2022.