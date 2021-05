Bei Videokonferenzen immer nur in die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen zu schauen – das kann schnell ermüdend werden. Bestenfalls. Der Freiburger Tierpark Mundenhof bietet deshalb an, in Chats künftig auch ein Tier zuzuschalten.

Das Angebot des Tiergeheges ist allerdings begrenzt. In Frage kämen etwa Esel, Lamas, Ziegen und Wasserbüffel. Möglicherweise könnten auch Kamele mitmachen. Aber deren Kameratauglichkeit müsse erst noch getestet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Buchung eines tierischen Überraschungsgasts ist für eine Mindestspende von 100 Euro pro Tier und Videoschaltung möglich. Eine erste Videokonferenz mit den Mitgliedern des Freiburger Gemeinderats soll möglicherweise in Anwesenheit eines Wollschweins stattfinden. „Ihm wird Redefreiheit, aber kein Stimmrecht gewährt“, betonen die Verantwortlichen.

Wobei nicht klar wird, worin die Gemeinsamkeit der Stadtverordneten und einem Schwein besteht. Freiburg gilt als sympathisch und weltoffen. So sauschlecht können die Entscheidungen also nicht gewesen sein.

Möglicherweise können sich ja noch weitere Zoos an der Aktion beteiligen. Denkbar wäre die Teilnahme von Elefanten bei Chats des Verbands Deutscher Porzellangeschirrfabriken. Für den Deutschen Fischerei-Verband kämen etwa Kormorane in Frage.