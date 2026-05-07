Ein Passant findet in Baden-Württemberg eine tote Frau in einem Auto. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Bad Rappenau (dpa) - Auf einem Feldweg in Baden-Württemberg ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche wurde demnach am Morgen von einem Passanten in der Stadt Bad Rappenau bei Heilbronn entdeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei befindet sich in einem Großeinsatz. Aktuell ermitteln vor Ort die Kriminalpolizei und die Spurensicherung. Eine Fahndung nach einem möglichen Täter gab es in den Mittagsstunden nicht. Der Auffindeort liegt in einem landwirtschaftlichen Gebiet, der Bereich in der Nähe einer Landstraße wurde großflächig abgesperrt. Der Autoverkehr war dadurch allerdings nicht betroffen.