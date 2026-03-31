Nach mehreren Wolfsichtungen kommt es zu einem Zwischenfall mit in der Hansestadt - noch sind viele Fragen offen.

Hamburg (dpa) - Ein Wolf hat in Hamburg eine Frau gebissen und verletzt. Was bisher zu dem Zwischenfall bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen:

Ort: Der Vorfall, bei dem die Frau verletzt wurde, ereignete sich im Hamburger Bezirk Altona.

Bergung: Polizisten zogen den Wolf am späten Montagabend dann mit einer Schlinge am Anleger an der Binnenalster aus dem Wasser. Anschließend wurde das Tier abtransportiert und übergeben. Nun kümmert sich die Umweltbehörde um das Tier.

Wolfsichtungen: Laut früheren Angaben der Umweltbehörde hatten mehrere Menschen seit Samstag einen Wolf gesichtet. Zunächst sei dieser in Parks entlang des Falkensteiner Ufers in Blankenese beobachtet worden, später auch weiter östlich in Nienstedten und Othmarschen. Ein Wolfsexperte habe später anhand eines Videos und eines Fotos aus der Bevölkerung bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um einen Wolf handele.

Was wir nicht wissen: