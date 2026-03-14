Panorama Frau in Hotel getötet - Schwerverletzter in der Nähe

Leiche in Hotel in Werne entdeckt
Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem Tötungsdelikt aus.

Polizeibeamte finden am frühen Morgen eine tote Frau in einem Hotel in Werne. Nicht weit entfernt liegt ein schwer verletzter Mann.

Werne (dpa) - In einem Hotel in Werne im Münsterland ist am frühen Morgen eine tote Frau gefunden worden. Man gehe nach aktuellem Stand von einem Verbrechen aus, teilte ein Polizeisprecher mit. Angaben zur Identität oder zu weiteren Hintergründen machte er zunächst nicht. Er bestätigte aber, dass die Tat in dem Hotel stattgefunden habe.

Zuvor sei in der Nähe des Hotels ein schwer verletzter Mann gefunden worden, hieß es. Zu einem möglichen Zusammenhang äußerte sich der Sprecher zunächst nicht.

Die Spurensicherung arbeitete am Vormittag am Hotel. Die Drehtür war mit Flatterband abgesperrt, wie auf einem Bild zu sehen ist. Ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hotels war blutverschmiert.

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