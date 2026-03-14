Polizeibeamte finden am frühen Morgen in Werne einen schwer verletzten Mann. Später entdecken sie eine erstochene Frau in einem Hotel. Es soll die Mutter des Mannes sein, er ist tatverdächtig.

Werne (dpa) - Ein Mann soll in einem Hotel in Werne im Münsterland seine Mutter erstochen und sich danach selbst mit einem Messer schwer verletzt haben. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Der Mann war am frühen Morgen in der Nähe des Hotels mit Schnitt- und Stichwunden gefunden worden. Später hatte die Polizei die tote Mutter in dem Hotelzimmer entdeckt.

Möglicherweise hatte der schwer verletzte Mann den Beamten den Hinweis auf das Opfer gegeben, dafür gab es aber zunächst keine Bestätigung. Der dringend Tatverdächtige - Jahrgang 1978 - liege aktuell im Koma in einem Krankenhaus, sagte der Sprecher.

Experten der Spurensicherung arbeiteten am Vormittag am Hotel. Die Drehtür war mit Flatterband abgesperrt, wie auf einem Bild zu sehen ist. Ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hotels war blutverschmiert.