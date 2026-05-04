Im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt büxt ein Hund aus - als die Halterin ihn sucht, wird sie von einem Schuss getroffen. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Gommern (dpa) - Eine Frau ist auf der Suche nach ihrem Hund auf einem Grundstück in Gommern in Sachsen-Anhalt von einer Selbstschussanlage angeschossen und schwer verletzt worden. Der Hund der 54-Jährigen büxte am Samstag aus und rannte auf das fremde Grundstück, wie die Polizei mitteilte. Die Frau folgte demnach dem Hund. Auf dem Grundstück löste sich ein Schuss mit Schrotmunition und traf die Frau.

Die Frau kam in eine Klinik und befinde sich außer Lebensgefahr, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und befragte den 43-jährigen Grundstückseigentümer. Da kein Verdacht für ein vorsätzliches Tötungsdelikt vorlag, wurde kein Haftbefehl beantragt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge löste die Frau versehentlich die Selbstschussanlage aus.

Das Grundstück und das Haus des Mannes wurden durchsucht und eine Vielzahl von Waffen und gefährlichen Gegenständen beschlagnahmt. Ob der 43-Jährige die Selbstschussanlage aufgestellt hat und aus welchem Grund, sei Gegenstand der Ermittlungen. Was für Gegenstände im Ortsteil Dannigkow noch gefunden wurden, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.