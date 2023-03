Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Frankreich wird nicht nur zur Kasse gebeten, wer einen Zigarettenstummel einfach in die Landschaft oder auf die Straße schnippt. Auch die Tabak-Industrie muss sich an der Beseitigung von Kippen beteiligen.

Einmal ragt die Zigarette aus seinem linken Mundwinkel, einmal aus dem rechten. Auf einem Foto lehnt der junge Alain Delon lässig auf einer Bank und stößt den Qualm gelangweilt in die Luft,