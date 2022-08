Die Schlacht von Waterloo ist auch nach über 200 Jahren von Mythen und Rätseln umwoben. Eines davon: Wo blieben die Gebeine der Tausenden Toten? Jetzt will ein Forscherteam Antworten gefunden haben.

Den Franzosen peinigten Hämorrhoiden. Der Engländer war der Verzweiflung nahe. Und der Preuße roch wie ein Iltis. Das militärische Gipfeltreffen zwischen Napoleon, dem Herzog von Wellington und Gebhard Leberecht von Blücher fand auf einer leicht gewellten Ebene statt; die heftigen Niederschläge in der Nacht zuvor erinnerten eher an den Herbst als an den Sommer. So besehen mutet die Schlacht von Waterloo, geschlagen unweit von Brüssel am 18. Juni 1815, wie ein Treppenwitz der Weltgeschichte an – wären da nicht die vielen Toten und Verletzten.

Exakte Zahlen sind schwer zu ermitteln. Das belgische Besucherzentrum am „besterhaltenen Schlachtfeld Europas“ spricht von 300.000 Mann, die sich an jenem Tag gegenüberstanden. Davon sollen unterschiedlichen Schätzungen zufolge 20.000 oder mehr den Tod gefunden haben. Doch menschliche Überreste fand man bis auf den heutigen Tag kaum in Waterloo.

Knochen exhumiert

In einem Forschungsbericht, über den die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vorab berichtet, präsentieren nun der belgische Historiker Bernard Wilkin, sein deutscher Kollege Robin Schäfer und der britische Schlachtfeldarchäologe Tony Pollard eine Antwort. Wohl rund 20 Jahre nach der Schlacht sei damit begonnen worden, die Gebeine der meisten Gefallenen auszugraben, zu verkaufen und zur Produktion von Zucker zu verwenden.

Die exhumierten Knochen wurden den Wissenschaftlern zufolge zu Knochenkohle verarbeitet. Diese benötigten die Fabriken zur Herstellung von Filtern, um den Zucker zu entfärben; das nicht nur in Belgien, sondern auch in anderen Teilen Europas.

Stützen können sich die drei Wissenschaftler demnach auf bislang unerschlossene zeitgenössische Berichte und Briefe aus den Gemeindearchiven der Orte Braine-l’Alleud und Plancenoit, auf deren Gebieten sich die Schlacht ereignete. Sie dokumentieren ab 1834 illegale Ausgrabungen in Massengräbern, in denen die Toten nach den Kämpfen verscharrt wurden. Die Schlussfolgerungen der Studie dürften für neuen Gesprächsstoff unter Fachleuten sorgen.

Napoleons Rückkehr

Einig sind sich die meisten Experten in der politisch-militärischen Bewertung des letzten Gefechts zwischen Napoleon und seinen von Preußen und Großbritannien angeführten Gegnern: haarsträubend die strategischen Fehler, die dem französischen Taktikgenie unterliefen; aussichtslos die Mission, mit Waffengewalt seine Herrschaftsansprüche durchzusetzen.

Denn eigentlich war Napoleon schon vor Waterloo ein geschlagener Mann. Ein Jahr zuvor, am 3. Mai 1814, erreichte der abgesetzte Kaiser der Franzosen sein Exil auf der Mittelmeerinsel Elba. Fast ganz Europa hatte der gebürtige Korse beherrscht – alles perdu. Während er auf Elba die bessere Ausleuchtung von Latrinen in Angriff nahm, trafen die Siegermächte beim Wiener Kongress zusammen, um den Kontinent neu zu ordnen.

Doch Napoleons Nachfolger König Ludwig XVIII. musste nicht nur die Last der Niederlage schultern, sondern auch eine neue Verfassung installieren. Als die Regierung dann auch noch das Militär gegen sich aufbrachte, sah Napoleon seine Stunde gekommen. Am 1. März 1815 ging er mit wenigen Getreuen an der Cote d’Azur an Land, um von dort aus in rund drei Wochen nach Paris zu marschieren – ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Quasi postwendend machten seine Gegner mobil, um den Wiedergänger ein- für allemal aus dem Feld zu werfen. Südlich von Brüssel nahmen die Dinge ihren Lauf.

Die Preußen kommen

Zunächst schien das Glück aufseiten Napoleons. Bei Quatre-Bras hielten seine Truppen am 16. Juni die Briten und ihre Verbündeten in Schach, während sie zugleich den Preußen bei Ligny eine empfindliche Niederlage zufügten. Deren Kommandant Blücher entging nur knapp dem Tod, als er im Schlachtgetümmel unter seinem Pferd begraben wurde. Damit gerieten die Pläne der Alliierten ins Wanken. Legendär der angebliche Stoßseufzer Wellingtons: „Ich wünschte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen!“

Die Preußen kamen schließlich doch. Blücher, der seine Prellungen mit Knoblauchtinkturen behandelte, soll Wellington noch am Abend der Schlacht bei einer Kneipe namens „Belle Alliance“ begegnet sein. Napoleon dagegen hatte sich verschätzt, als er die Parole ausgab: „Messieurs, wenn meine Befehle richtig ausgeführt werden, werden wir heute in Brüssel nächtigen.“ Es kam anders. Und der Franzose erlebte mit seiner Abschiebung auf die ferne Atlantikinsel Sankt Helena noch ein zweites, ganz persönliches Waterloo.