Chinas Jungs sind nach Ansicht der Staatsführung verweichlicht und träge. Keine richtigen Männer eben. Ihnen mangele es an Disziplin, Muskeln und traditionellen Werten. Über ein Phänomen, dass die Partei selbst geschaffen hat.

Seit Jahren stören sich hochrangige Parteikader in Peking am Wandel der Geschlechterrollen. Dass chinesische Teenager liebend gerne androgyne Popbands aus Südkorea hören, in ihrer