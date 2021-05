Ein Flugzeug und eine Limousine des 1989 gestürzten und hingerichteten rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu sind in Bukarest für ein Vielfaches ihres Startpreises versteigert worden. Der Präsidentenflieger „Super-one-eleven“, den Ceausescu bis zuletzt benutzt hatte, kam am Donnerstagabend im Auktionshaus Artmark bei einem Startpreis von 25.000 Euro für 120.000 Euro unter den Hammer, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Mittelstreckenflieger, bei dem die Luxus-Innenausstattung fehlte, war in Bukarest unter Lizenz der British Aircraft Corporation (BAC) gebaut worden. Ceausescu habe damit seine „industrielle Unabhängigkeit“ von der Supermacht Sowjetunion demonstrieren wollen, hieß es.

Einen Abnehmer fand auch die Limousine vom Typ Paykan Hillman Hunter, Baujahr 1974, die einst der 1979 gestürzte iranische Schah Mohammed Reza Pahlavi dem rumänischen Diktator geschenkt hatte. Der Oldtimer wurde für 95 000 Euro verkauft, bei einem Startpreis von 4000 Euro. Der 54-PS-Wagen soll eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern erreichen.