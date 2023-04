Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den europäischen Flughäfen ist die Situation derzeit schwierig. In Spanien kommt auch noch ein Streik hinzu. Tausende Reisende sind verärgert und empört, weil Flüge abgesagt werden oder erheblich verzögert sind. Ist Besserung in Sicht?

Bei den beiden Fluglinien Ryanair und Easyjet befindet sich das im spanischen Königreich stationierte Kabinenpersonal im Ausstand. Dutzende Flüge dieser beiden Gesellschaften mussten