Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Nahm Finja die Ecstasy-Pille wirklich freiwillig? Die Eltern des Mädchens haben Zweifel.

Die Eltern des nach der Einnahme einer Ecstasy-Pille gestorbenen 13-jährigen Mädchens aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern glauben nicht, dass ihre Tochter die Droge freiwillig genommen hat. „Definitiv hat sie das nicht freiwillig gemacht“, sagte die Mutter im Gespräch mit „Stern TV am Sonntag“. Erst Tage zuvor habe ihre Tochter Finja den Kollaps einer Freundin nach Drogenkonsum selbst miterlebt und Angst um deren Leben gehabt.

Die Polizei prüft auch, ob die Ecstasy-Pille der Variante „Blue Punisher“ der Jugendlichen eingeflößt worden sein könnte. Aktuell werde keine Möglichkeit ausgeschlossen, da über die Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben, bisher wenig bekannt sei, teilte eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg am Montag mit. Da alle Pillen aus Pulver gepresst werden, sei es zudem grundsätzlich möglich, sie in Flüssigkeiten aufzulösen.

Laut Polizei könnte das toxikologische Gutachten weitere Erkenntnisse liefern. Dazu gehört die Frage, ob nur eine Substanz oder mehrere zum Tod der Jugendlichen führten. Die 13-Jährige war vor einer Woche gestorben.

Die Eltern erzählten, Finja habe ihnen in Panik von einem Vorfall mit einer Freundin berichtet, bei dem sie dachte, die Freundin würde sterben. Sie habe deren Krampfanfälle und Atemnot sowie die Behandlung im Krankenhaus unmittelbar mitbekommen. Finja selbst habe bestätigt, dass ihre Freundin nach Drogenkonsum zusammengebrochen sei.

„Nehmt keine bunten Pillen!“

Aufgrund der Angst, die Finja um das Leben ihrer Freundin gehabt habe, äußerten sich die Eltern überzeugt, dass ihre Tochter die „Blue Punisher“-Pille nicht freiwillig genommen habe. „Sie hat gesagt, sie macht sowas nicht“, sagte die Mutter. Die Eltern richteten einen Appell an alle Kinder und Jugendlichen: „Nehmt keine bunten Pillen! Wenn etwas angeboten wird, nicht annehmen! Weggehen, Polizei rufen!“

Die Eltern wirkten bei dem Interview gefasst, aber innerlich verzweifelt. „Man steht vor einem tiefen schwarzen Loch, funktioniert eigentlich bloß und denkt sich: Warum?“, sagte die Mutter. Ihr Leben sei zerstört, sagte der Vater.

Nach der Einlieferung ihrer Tochter waren die Eltern in die Klinik nach Neubrandenburg gefahren. „Dann ging alles ganz schnell“, sagte die Mutter. Finja habe auf nichts mehr reagiert. Der Vater erzählte, den Ärzten habe die Zeit gefehlt. „Sie haben mit aller Macht alles getan für unsere Tochter. Man konnte ihr nicht mehr helfen.“ Nach dem Tod des Mädchens wurde Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen, der in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben soll.

Vorfälle mit der chemischen Droge „Blue Punisher“ sorgen derzeit in mehreren Bundesländern für Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine besondere Erscheinungsform von Ecstasy-Tabletten. Herkunft und Wirkstoff können stark variieren. Zuletzt waren solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe und gefährliche Konzentration aufgefallen.