Prominenter Besuch auf Sylt: Bundesfinanzminister Christian Lindner ist diese Tage auf der Nordseeinsel. Nicht aus beruflichen Gründen, sondern um dort die Journalistin Franca Lehfeldt zu heiraten.

Keitum (dpa) - Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt haben auf Sylt standesamtlich geheiratet. Der FDP-Politiker und die Politik-Reporterin gaben sich am Donnerstagnachmittag im Sylt-Museum in Keitum das Jawort.

Nach der Trauung traten Linder und Lehfeldt kurz vor das Museum und winkten den zahlreichen Neugierigen und Journalisten zu, die auf das Paar gewartet hatten. Die standesamtliche Hochzeit war Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sylt. Am Freitag soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Polterabend stattfinden. Am Samstag will sich das Paar in einer Kirche trauen lassen.

Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war zuvor mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Im April 2018 wurde ihre Trennung bekannt.