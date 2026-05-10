Panorama Feuerwehr holt deutsche Passagiere nach Hantavirus-Fall ab

Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Passagiere dürfen nach einer ersten Untersuchung durch Ärzte auf Teneriffa die »Hondius« verlassen.

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» geht es nun auch für die deutschen Passagiere nach Hause. Die Feuerwehr holt sie am Flughafen Eindhoven ab. Der erste Transport geht nach Frankfurt.

Madrid/Eindhoven/Frankfurt (dpa) - Nach dem Hantavirus-Ausbruch an Bord der «Hondius» bereiten Rettungskräfte die Rückkehr von Passagieren nach Deutschland vor. Nach ihrer Ankunft am Flughafen im niederländischen Eindhoven sollen vier deutsche Passagiere nach Frankfurt gebracht werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Weitere Entwicklung im Fall des Hantavirus-Ausbruchs - Spanien
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Für den Transport wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen und der Feuerwehr Frankfurt angefordert. Sie sollen noch am Sonntag vier Passagiere am Militärflughafen in Eindhoven abholen. Anschließend geht es in einem sogenannten Sonderisoliertransport nach Frankfurt.

Uniklinik Düsseldorf steht für Notfälle bereit

Alle vier hätten im Moment keine Symptome, hieß es. Sollte sich daran während des Flugs noch etwas ändern, würde der betroffene Patient zur Uniklinik Düsseldorf gebracht werden. Dort ist auf der Infektionsstation bereits eine 65-Jährige. Die Frau war ebenfalls auf der «Hondius» und hatte dort nach Angaben der Behörden engen Kontakt mit einer Patientin, die an Bord mit einer Hantavirus-Infektion starb.

Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Als erste wurden die 14 Spanier am Hafen von Granadilla im Süden der Kanaren-Insel Teneriffa in kleinen Gruppen mit Booten an Land gebracht.
Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Mit kleinen Booten werden die Passagiere an Land gebracht. Für die Reisenden aus Deutschland geht es dann mit dem Flugzeug ins niederländische Eindhoven.

Bei der Feuerwehr Essen bereiten sich nach dpa-Informationen sieben Einsatzkräfte auf den Transporteinsatz vor. Sie fahren unter anderem mit einem speziellen Infektions-Rettungswagen nach Eindhoven.

Patienten durften nach langem Warten von Bord

Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiff «Hondius» war am Morgen in den Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa eingefahren. Ärzte untersuchten die Passagiere noch an Bord auf akute Krankheitssymptome. Anschließend wurden sie nach und nach ausgeschifft und anschließend auf dem Luftwege in ihre jeweiligen Heimatländer gebracht.

Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Die Polizeieinheit Guardia Civil begleitete das Schiff bei der Hafeneinfahrt.

Die deutschen Passagiere sollen mit einem niederländischen Flug zunächst nach Eindhoven gebracht werden, wie das niederländische Außenministerium bestätigte.

Weitere Entwicklung im Fall des Hantavirus-Ausbruchs - Spanien
Auf Teneriffa bereiten sich die Einsatzkräfte auf die Ankunft der »Hondius« vor.
Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände.
Weitere Entwicklung im Fall des Hantavirus-Ausbruchs - Teneriffa
Beamte der spanischen Guardia Civil stehen Wache in dem Bereich, in dem die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius im Hafen von Granadilla auf Teneriffa erwartet werden.
Hantavirus-Ausbruch - an Bord des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius
Im Hafen von Granadilla sollen Passagiere und ein Teil der Besatzung das Schiff verlassen können.
Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla.
Hantavirus-Ausbruch - Teneriffa
Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla.
Hantavirus-Ausbruch - an Bord des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius
Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild)
Hantavirus-Ausbruch - an Bord des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius
Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild)
Drei Tote nach Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild)
Drei Tote nach Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild)
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