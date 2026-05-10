Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» geht es nun auch für die deutschen Passagiere nach Hause. Die Feuerwehr holt sie am Flughafen Eindhoven ab. Der erste Transport geht nach Frankfurt.

Madrid/Eindhoven/Frankfurt (dpa) - Nach dem Hantavirus-Ausbruch an Bord der «Hondius» bereiten Rettungskräfte die Rückkehr von Passagieren nach Deutschland vor. Nach ihrer Ankunft am Flughafen im niederländischen Eindhoven sollen vier deutsche Passagiere nach Frankfurt gebracht werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Spaniens Gesundheitsministerin García und Innenminister Grande-Marlaska sind im Krisenmanagement gefragt. Foto: Gabriel Luengas/dpa

Für den Transport wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen und der Feuerwehr Frankfurt angefordert. Sie sollen noch am Sonntag vier Passagiere am Militärflughafen in Eindhoven abholen. Anschließend geht es in einem sogenannten Sonderisoliertransport nach Frankfurt.

Uniklinik Düsseldorf steht für Notfälle bereit

Alle vier hätten im Moment keine Symptome, hieß es. Sollte sich daran während des Flugs noch etwas ändern, würde der betroffene Patient zur Uniklinik Düsseldorf gebracht werden. Dort ist auf der Infektionsstation bereits eine 65-Jährige. Die Frau war ebenfalls auf der «Hondius» und hatte dort nach Angaben der Behörden engen Kontakt mit einer Patientin, die an Bord mit einer Hantavirus-Infektion starb.

Als erste wurden die 14 Spanier am Hafen von Granadilla im Süden der Kanaren-Insel Teneriffa in kleinen Gruppen mit Booten an Land gebracht. Foto: Manu Fernandez/dpa

Mit kleinen Booten werden die Passagiere an Land gebracht. Für die Reisenden aus Deutschland geht es dann mit dem Flugzeug ins niederländische Eindhoven. Foto: AP/dpa

Bei der Feuerwehr Essen bereiten sich nach dpa-Informationen sieben Einsatzkräfte auf den Transporteinsatz vor. Sie fahren unter anderem mit einem speziellen Infektions-Rettungswagen nach Eindhoven.

Patienten durften nach langem Warten von Bord

Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiff «Hondius» war am Morgen in den Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa eingefahren. Ärzte untersuchten die Passagiere noch an Bord auf akute Krankheitssymptome. Anschließend wurden sie nach und nach ausgeschifft und anschließend auf dem Luftwege in ihre jeweiligen Heimatländer gebracht.

Die Polizeieinheit Guardia Civil begleitete das Schiff bei der Hafeneinfahrt. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die deutschen Passagiere sollen mit einem niederländischen Flug zunächst nach Eindhoven gebracht werden, wie das niederländische Außenministerium bestätigte.

Auf Teneriffa bereiten sich die Einsatzkräfte auf die Ankunft der »Hondius« vor. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Beamte der spanischen Guardia Civil stehen Wache in dem Bereich, in dem die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius im Hafen von Granadilla auf Teneriffa erwartet werden. Foto: Manu Fernandez/dpa

Im Hafen von Granadilla sollen Passagiere und ein Teil der Besatzung das Schiff verlassen können. Foto: AP/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa