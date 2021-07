Erst eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen bis 50 Grad, dann ein katastrophales Feuer: Die kanadische Ortschaft Lytton ist von einem Feuer nahezu komplett zerstört worden. Im trockenen Westen Nordamerikas brennt es an vielen Stellen.

Tagelang machte die kanadische Ortschaft Lytton mit immer neuen Hitzerekorden Schlagzeilen – nun hat ein Flammeninferno die Gemeinde fast komplett zerstört: In kürzester Zeit wurde der kleine Ort von einer Feuerwalze überrollt. 90 Prozent von Lytton seien abgebrannt, einschließlich des Ortskerns, teilte der kanadische Parlamentsabgeordnete Brad Vis am Donnerstag (Ortszeit) mit. Fotos und Videos zeigten komplett verkohlte Häuserreihen und Straßenzüge. Offizielle Zahlen über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Vielerorts waren Strom- und Telefonverbindungen unterbrochen. Die 250 Bewohner des Dorfes waren am Mittwochabend vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Vor der Brandkatastrophe hatte Lytton, das rund 260 Kilometer nordöstlich von Vancouver liegt, drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet. Das Thermometer zeigte nach Angaben der Wetterbehörde am Dienstag 49,6 Grad Celsius an, die höchste je in Kanada gemessene Temperatur. Sowohl in Kanada als auch in den USA sind wegen der Hitze mehrere Waldbrände ausgebrochen. Im Westen Kanadas mussten wegen der Feuer nach Behördenangaben schon rund tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Tote oder Verletzte gab es bisher aber offenbar nicht.