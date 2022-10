Wegen eines Feuers an der Kölner U-Bahn-Station Ebertplatz fällt der dortige Bahnverkehr derzeit aus. Mehrere Menschen mussten bereits ins Krankenhaus gebracht werden.

Köln (dpa) - In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in Köln ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Gegenwärtig seien alle Straßen im Bereich vom Ebertplatz gesperrt.

Passanten berichteten von einem heftigen Rauchgeruch. Nach ersten Informationen von „Express“ und „Kölner Stadtanzeiger“ wurden mindestens fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei gegen 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Auch der Bahnverkehr sei am Ebertplatz gegenwärtig unterbrochen.