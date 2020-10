Auf dem Kilimandscharo in Tansania ist ein Feuer ausgebrochen.

Das teilte der Nationalpark am Sonntagabend auf Twitter mit. Rettungsdienste versuchten, das Feuer auf dem höchsten Bergmassiv Afrikas zu löschen. Nach Angaben der Zeitung „The Citizen“ halfen Anwohner aus benachbarten Gemeinden dabei. Weil der Brand in größerer Höhe ausgebrochen sei, seien die Löscharbeiten aber schwierig. Auf einem ebenfalls vom Nationalpark veröffentlichten Foto waren Flammen mitten am Berg zu erkennen. Das Ausmaß der Schäden war zunächst nicht bekannt.

Der Kilimandscharo, von 1902 bis 1964 Kaiser-Wilhelm-Spitze oder auch Wilhelmskuppe, ist mit 5895 Metern über dem Meeresspiegel das höchste Bergmassiv Afrikas. Das Massiv im Nordosten von Tansania hat mit dem Kibo den höchsten Berg des afrikanischen Kontinents. 1987 wurde die Landschaft von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Bereits seit 1973 gibt es den Kilimandscharo-Nationalpark.