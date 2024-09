Im Harz bricht ein Brand in der Nähe des bekannten Brockens aus. Dichter Rauch steigt auf. Jetzt gibt es ein erstes positives Signal

Wernigerode (dpa) - Das Feuer am Brocken im Harz breitet sich aktuell nicht weiter aus. «Es ist uns gelungen, unter dem Einsatz von viel Manpower und auch Technik, das Feuer jetzt zu fixieren. Das heißt, es breitet sich im Moment nicht weiter aus», sagte der Harzer Kreisbrandmeister am Nachmittag in Schierke am Fuß des Brockens. Es werde nun bis in die Nacht weiter gelöscht. Das Feuer brenne auf einer Länge von rund 1000 Metern.

Zur erwarteten Dauer des Einsatzes sagte Lohse: «Wir rechnen mit mehreren Tagen, hoffen aber, dass mit Änderung der Großwetterlage am Montag hier Schluss ist.» Derzeit seien 180 Einsatzkräfte unterwegs.

Technisch seien es vier Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber, dazu ein Erkundungshubschrauber der Landespolizei Thüringen. Erwartet würden noch drei Löschhubschrauber der Bundeswehr. Gegenwärtig sei man dabei, die Logistik aufzubauen, da die Hubschrauber und Flugzeuge nicht überall landen könnten. Es ginge zudem darum, das Betanken mit Sprit und Wasser sicherzustellen, sagte Kramer.