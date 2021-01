Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig entspannt im Winter am liebsten mit einem Schaumbad. Eine Badewanne sei gerade in dieser nasskalten Jahreszeit ihre Antwort für fast alles, so die 57-Jährige. Beim Baden brauche sie weder fernzusehen, noch Musik zu hören, zu lesen oder Champagner. Dazu sei sie auch viel zu praktisch veranlagt. „Den ganzen Kram, Flasche, Gläser, Eiskühler, alles von der Küche mit nach oben zu schleppen wäre mir viel zu anstrengend.“ Zudem sollte die Wanne voll sein. „Halb gefüllt ist für mich wie eine Weinschorle, das bringt doch nichts.“