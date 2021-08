Römer und Ritter, Elfen und Drachen: Wer Spaß an fanasievollen Verkleidungen jat, dürfte dieses Wochenende gut aufgehoben sein in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim (dpa) - Von den Wikingern bis zur Endzeit sind es am Wochenende in Bad Mergentheim nur ein paar Minuten zu Fuß.

Der Auftakt des Fantasy-Festivals „Annotopia“ hat am Samstag vor dem Residenzschloss der Stadt im Nordosten Baden-Württembergs zahlreiche Fans von Römern und Rittern, von Feen, Elfen und Drachen, von Harry Potter und Cowboys zusammengebracht. Das nach Angaben der Veranstalter größte Festival dieser Art in Deutschland ist das erste Mal in Bad Mergentheim zu Gast.

Weitere Stationen sind in Lüdinghausen (Nordrhein-Westfalen) und dem hessischen Rotenburg an der Fulda geplant. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Bis zum Sonntag sollen etwa 500 Darsteller aus mehreren Ländern die Besucher unterhalten und in eine Welt der Fabelwesen, Piraten und Gaukler entführen. Dazu gehörten nach Angaben der Veranstalter „Fangdorn“, der letzte lebende Drache der Welt, das „Wesen von Saeftinghe“, die niederländische Elektro-Folk-Rock-Piratenband Pyrates und ein Zauberer aus Schottland. Die Veranstalter rechneten vor dem Auftakt des Festivals mit 8000 Besuchern.