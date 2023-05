Der Eurovision Song Contest in Liverpool hat am Samstag ein Millionenpublikum in Deutschland an die Bildschirme gelockt.

Berlin (dpa) - Das Finale vom Eurovision Song Contest (ESC) ist beim deutschen TV-Publikum am Samstagabend auf großes Interesse gestoßen. Im Schnitt sahen 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 21 Uhr im Ersten das Finale aus Liverpool mit dem Sieg von Schwedens Sängerin Loreen und ihrem Titel «Tattoo» - Deutschland ist Letzter geworden. Die Einschaltquote lag bei 35,8 Prozent.

Hinzu kamen noch 512.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,5 Prozent) beim ARD-Spartensender One. Die Gesamtzahl summierte sich somit auf 7,96 Millionen.

Vergangenes Jahr sahen bei Erstem und One zusammen 7,3 Millionen zu, 2021 waren es bei beiden Kanälen 7,7 Millionen. 2020 war der ESC wegen Corona ausgefallen.

In den Jahren zuvor war die Sehbeteiligung beim ESC-Finale teils noch höher: 2019 schauten 8,1 Millionen zu, 2018 waren es ebenfalls 7,9 Millionen und 2016 wesentlich mehr mit 9,4 Millionen Menschen. Als Lena 2010 mit «Satellite» den Sieg für Deutschland holte, waren sogar 14,7 Millionen vor den Bildschirmen dabei. Im Folgejahr beim ESC in Düsseldorf verfolgten 13,9 Millionen in Deutschland die Liveshow.