Nach fast einem halben Jahrhundert ist der kanadische Rockstar Randy Bachman wieder mit seiner gestohlenen Gitarre vereint: In der kanadischen Botschaft in Tokio feierte der 78-Jährige am Freitag das Wiedersehen mit seiner geliebten orangefarbenen Gretsch-Gitarre. „Sie war meine magische Gitarre“, sagte der Musiker. Die Gitarre sei ihm so wichtig gewesen, dass er sie auf Tourneen angekettet habe. 1976 passierte es dann doch: Bachman vertraute das Instrument einem Roadie an, der es in einem Gepäckraum abstellte, aus dem sie verschwand.

Ein Fan beschloss vor zwei Jahren, die Fahndung zu übernehmen. Nach der Durchsicht von rund 300 Fotos stieß er auf der Website eines Tokioter Gitarrenladens auf ein Instrument mit einem verräterischen dunklen Punkt in der Holzmaserung. Der Musiker Takeshi hatte die Gitarre inzwischen gekauft. Bachman und Takeshi verabredeten ein Treffen in Tokio, bei dem der Japaner am Freitag eine andere Gretsch-Gitarre des gleichen Baujahres im Austausch für Bachmans Instrument erhielt. Beide spielten bei der Zeremonie Bachman-Hits wie „American Woman“ und „Takin’ Care of Business“.