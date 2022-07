Wie lautet das korrekte Geburtsjahr von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt? In Mannheim weiß die Verwaltung das jetzt genau...

Mannheim (dpa) - Peinliche Sache: Die Stadt Mannheim hat ein Brückenschild mit dem falschen Geburtsjahr von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt aufgehängt und prompt wieder abmontieren müssen. „Der Fehler tut uns ungeheuer leid“, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag.

Das Schild sei am Morgen bereits heruntergenommen worden und ein neues schon in Auftrag gegeben. Warum es zu dem „extrem ärgerlichen Fehler“ kam, sei unklar. „Wir gehen der Sache jetzt nach“, sagte der Sprecher. Auf dem Schild hatte als Geburtsjahr von Schmidt fälschlicherweise 1915 gestanden. Der SPD-Politiker wurde aber 1918 geboren.

Die Brücke war erst am Mittwoch offiziell als Helmut-Schmidt-Brücke benannt und das Schild an dem Tag angebracht und enthüllt worden. Auf den Fehler auf dem Schild sei die Stadt am Mittwochabend aufmerksam gemacht worden.