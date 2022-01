Die Polizei in Missouri veröffentlichte eine Warnung mit dem Hinweis auf ein Auto, das vor allem Kinofans bekannt vorkam.

Der Alarm ging an Mobilfunknutzer im US-Bundesstaat Missouri raus: Die Behörden suchten einen Wagen vom Typ 1978 Dodge 3700 GT in den auffälligen Farben Lila und Grün. Stutzig werden konnte man auch beim Nummernschild, das lautete auf MO für Missouri und „Ukidme“ – auf Deutsch etwa zu übersetzen mit „Willst du mich veräppeln?“ Vollends bizarr war der genannte Ort des Geschehens, Gotham. Den gibt es nämlich gar nicht in dem Staat im Mittleren Westen, sondern nur in den Batman-Comics. Ziemlich schnell gab dann die Staatspolizei der Highway Patrol Entwarnung. Der Alarm sei lediglich ein misslungener Test gewesen.

Der Spott der sozialen Medien war den Polizisten da längst sicher. Wie so etwas passieren könne, entrüsteten sich die einen. Die automatisch an alle Handys in einem bestimmten Bereich gesendeten Kurzbotschaften sind nur für äußerste Notfälle gedacht: Kindesentführungen und die Suche nach Verdächtigen, die Gesetzeshüter ernsthaft verletzt oder gar getötet haben. Andere hatten gleich erkannt, dass es sich bei dem Wagen um jenen des Oberschurken Joker aus dem Film „Batman“ von 1989 handelte. Spätestens damit war klar: Ohne das Fledermaus-Signal am Himmel, mit dem Batman immer gerufen wird, konnte es kein echter Alarm sein.