Das mysteriöse Verschwinden der kleinen Maddie vor mehr als 13 Jahren steht seit einigen Monaten wieder im Fokus. Ein Zeugenaufruf im Juni nährte die Hoffnung auf Aufklärung. Seitdem steht ein mehrmals Vorbestrafter im Visier der Ermittler.

„Wir beginnen mit einer Nachricht, die es in sich hat“, sagte Moderator Rudi Cerne an einem Mittwochabend im Juni. Wenige Augenblicke später wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ klar, dass es im Fall des vor gut 13 Jahren in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann eine spektakuläre Wendung gab. Die Ermittler gaben bekannt, dass ein Deutscher unter Mordverdacht steht. Was seitdem passierte, dürfte für alle Beteiligten ohne Beispiel sein.

Der Zeugenaufruf nährte die Hoffnung, den Fall doch noch lösen zu können. Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig informierten darüber, dass der Verdächtige mehrmals wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Eine Hoffnung, Maddie auch nach so vielen Jahren noch lebend zu finden, verneinten die Ermittler allerdings. „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Weltweite Schlagzeilen

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz, als die Eltern in einem nahe gelegenen Restaurant aßen. Das ungeklärte Schicksal des Mädchens sorgte weltweit für Schlagzeilen. Seit vergangenem Juni steht in diesem Fall der 44-jährige Deutsche im Fokus, der aktuell in eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzt.

Auch wegen des Zeugenaufrufs im Sommer laufen mittlerweile insgesamt vier Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen verschiedener Sexual- und Gewaltstraftaten. Mit Blick auf 2021 erklärte die Staatsanwaltschaft, dass zumindest einzelne Ermittlungen in diesem Jahr abgeschlossen werden könnten. „Ob Anklage erhoben und dann auch öffentlich verhandelt wird, vermag ich nicht zu beurteilen“, sagte ein Sprecher.

Braunschweig letzter deutscher Wohnsitz

Wann und mit welchem Ergebnis die Ermittlungen im Fall Maddie enden, ist nach Einschätzung der Braunschweiger Strafverfolgungsbehörde völlig offen: „Wir hoffen aber, dass wir das Verschwinden Madeleine McCanns aufklären können.“ Eine Vernehmung des Beschuldigten stehe derzeit noch aus und soll abhängig vom weiteren Gang der Ermittlungen erfolgen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist für den Fall zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten deutschen Wohnsitz in der Stadt hatte. Das enorme mediale Interesse stellte alles in den Schatten, um das sich die Staatsanwaltschaft bisher zu kümmern hatte, so die Behörde rückblickend. In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung gingen vor allem britische Journalisten ein und aus.

Seit vergangenem November steht fest, dass der Verdächtige noch lange Zeit im Gefängnis sitzen wird. Der Bundesgerichtshof verwarf seine Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Braunschweig. Die sieben Jahre Haft wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin sind damit rechtskräftig. Diese Tat hat der Mann nach Überzeugung der Richter im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz begangen – etwa anderthalb Jahre bevor dort Madeleine McCann verschwand.

