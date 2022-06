Mehr als ein Dutzend Personen werden bei dem Vorfall in der Berliner Innenstadt verletzt - fünf schweben in Lebensgefahr. Der 29-jährige Fahrer wurde festgenommen. Ob er vorsätzlich handelte, wird untersucht.

Berlin (dpa) - In Berlin ist ein Auto in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet.

Der Polizei zufolge gibt es außerdem mehr als ein Dutzend Verletzte. Die Feuerwehr hatte zunächst von 30 Verletzten gesprochen, die Zahl dann aber auf acht korrigiert. Fünf Menschen schweben den Angaben zufolge in Lebensgefahr, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Außerdem gibt es Leichtverletzte. Ob es sich bei dem Todesopfer um eine Frau oder einen Mann handelt, teilte die Polizei zunächst zunächst nicht mit.

Der Fahrer des Pkw wurde festgenommen. Der Mann sei zunächst von Passanten festgehalten worden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, handelt es sich um einen 29-jährigen, in Berlin lebenden Deutsch-Armenier.

Den Ermittlern zufolge könnte es sich um einen Unfall, eine Vorsatztat oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Indikatoren, die für eine Vorsatztat sprächen, würden nun unter anderem abgeglichen mit der Spurenlage und Zeugenaussagen, so Cablitz. „Ich möchte mich aber nicht auf Spekulationen einlassen“, sagte er mit Blick auf die Entfernung zwischen den beiden Unfallstellen.

Cablitz erinnerte an den schweren Unfall in der Invalidenstraße in Berlin vor einigen Jahren. 2019 hatte sich dort ein großes Fahrzeug überschlagen und vier Menschen auf dem Gehweg getötet. Der Fahrer war trotz einer Epilepsie-Erkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat vor dem Unfall Auto gefahren.

Erinnerungen an Attentat am Breitscheidplatz

Der jüngste Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr in der westlichen Innenstadt. Der Autofahrer fuhr nach dem erstem Zusammenstoß mit Menschen noch fast 200 Meter weiter. Diese Strecke liegt zwischen der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße, wo das Auto in eine Menschengruppe fuhr, und der Filiale der Parfümerie-Kette Douglas, in deren Schaufenster der Wagen zum Halten kam.

Ob der Fahrer diese Strecke auf dem Gehweg oder auch auf der Straße zurücklegte, war zunächst unklar. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Auto um einen Renault-Kleinwagen. Eine Douglas-Sprecherin bestätigte den Unfall. Es habe im Geschäft keine Verletzten gegeben.

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. „Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt“, twitterte die Feuerwehr.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte den Betroffenen Unterstützung zu. „Wir werden alles dafür tun, den Betroffenen zu helfen“, erklärte die SPD-Politikerin. Ebenso werde alles dafür getan, den Hergang aufzuklären. „Wir wissen, dass wir eine Tote und zehn Schwerverletzte haben.“