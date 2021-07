Ein Kind ist bei einem Fotoversuch der Mutter auf der Seebrücke von Zinnowitz auf Usedom ins Wasser gestürzt. Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Freitag erklärte, sorgte der Vorfall am Donnerstagabend für viel Aufsehen und einen Rettungseinsatz. Das Kind sei mehrere Meter tief in die Ostsee gefallen. Die Mutter sei sofort hinterhergesprungen und habe sich dabei schwer am Sprunggelenk verletzt. Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall dort ereignet haben, wo das Wasser noch nicht sehr tief ist. Mutter und Kind seien geborgen und in eine Klinik gebracht worden.

Nach Angaben von Zeugen soll das Kind für das Foto auf die Brüstung der Seebrücke gesetzt worden sein. Zum Alter der Beteiligten konnten die Behörden zunächst keine Angaben machen.