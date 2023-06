Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kleiner Junge in Marokko saß nach einem Sturz tagelang in 32 Metern Tiefe fest. Nach einer schwierigen Rettungsaktion sind die Befürchtungen traurige Gewissheit. Es ist nicht der erste tragische Fall dieser Art.

Hunderte Menschen, die sich an der Unglücksstelle im Norden Marokkos versammelt hatten, schickten Stoßgebete zum Himmel. Mit Sprechchören feuerten sie die Rettungskräfte an. Am Wochenende