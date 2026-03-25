Bei Drohnenflügen gemachte Aufnahmen sollten helfen, die Größe des an der Ostseeküste gestrandeten Wals genauer zu schätzen. Nun gibt es Ergebnisse. Die Werte beeindrucken.

Timmendorfer Strand (dpa) - Der vor Timmendorfer Strand in der Ostsee gestrandete Buckelwal ist wohl deutlich größer als zunächst angenommen. Das Tier sei wahrscheinlich zwischen 12 und 15 Metern lang, sagte Joseph Schnitzler vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Nachrichtenagentur dpa. Das Gewicht wurde demnach auf rund 15 Tonnen geschätzt. Das Alter sei schwer zu bestimmen, auch wegen der Hautveränderungen im Zuge der Strandung, hieß es.

Zuvor waren die Helfer von einer Länge von etwa zehn Metern ausgegangen. Buckelwale können nach Expertenangaben bis zu etwa 30 Tonnen Gewicht erreichen und haben eine Lebenserwartung von bis zu 90 Jahren. Kennzeichnend für die Art sind die langen, Flipper genannten Brustflossen, die ein Drittel der Körperlänge erreichen.