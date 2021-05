Das miserable Abschneiden Großbritanniens beim Eurovision Song Contest (ESC) hat das britische Parlament erreicht. Brexit-Minister David Frost musste sich im Oberhaus fragen lassen, ob er Verantwortung übernehme für die „Demütigung“ beim ESC. „Ich übernehme gerne Verantwortung für viele Dinge“, sagte Frost, der den Brexit-Handelspakt mit der EU ausgehandelt. Das Ergebnis vom Samstagabend gehöre aber nicht dazu.

Großbritannien mit Sänger James Newman hatte beim ESC ohne einen einzigen Punkt den letzten Platz belegt. In sozialen Netzwerken machten Kommentatoren nur halb im Spaß den Brexit für das schlechte Abschneiden des Mutterlands des Pop verantwortlich.

Problem Arbeitsvisa für Künstler

Auch fast ein halbes Jahr nach dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union gibt es noch immer keine Vereinbarung mit der EU über Arbeitsvisa für Kunstschaffende. Frost gab erneut der Europäischen Union die Schuld dafür.

„Wir haben in den Verhandlungen Vorschläge gemacht, die die Schwierigkeiten unserer großen Kreativwirtschaft weitgehend gelöst hätten, die Vorschläge der EU hätten dies nicht getan“, sagte Frost. Die Regierung arbeite „so hart wie möglich“ an einer Lösung. Pop- und Schauspielstars haben wiederholt auf die Schwierigkeiten für die Branche hingewiesen. So sind seit dem Brexit teure Visa für Auftritte britischer Künstler in der EU notwendig – und umgekehrt.